日本サッカー協会は１９日、親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都は、１４日の百年構想リーグ・水戸戦で右脚を負傷。この日クラブから「右ハムストリング肉離れ」と発表されたこともあり、英国遠征のメンバーから外れた。

同戦の前半２２分に担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべるなど深刻さも漂わせており、開幕まで残り３か月を切った北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に間に合うかどうか正念場を迎えている。

ただ、Ｗ杯開幕まで１００日だった３日の取材では、「最高の状態でＷ杯に立てる明確なイメージがある」と選出に向けた決意を口にしていた。また、この日も自身のＸで「東京のタイトルとＷ杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」と前向きにつづっている。今季は負傷するまでリーグ戦に全試合先発出場し、左サイドバックで高いパフォーマンスを披露。代表の精神的支柱としても欠かせない存在感を発揮していており、早期復帰が期待される。

◇長友とＷ杯

・２０１０年南アフリカ ２３歳で迎えた初のＷ杯で全４試合フル出場で１６強入り。カメルーンＦＷエトーを封じる活躍。大会後にはＦＣ東京からイタリア１部チェゼーナへ移籍。

・１４年ブラジル ２７歳、イタリア１部インテルの主力として自信を胸に２度目のＷ杯へ。全３試合フル出場したが、１次リーグ突破できず。大会後は力不足を痛感して男泣き。

・１８年ロシア トルコ１部ガラタサライ所属の３１歳で３度目のＷ杯。「スーパーサイヤ人」と称した金髪で大会に臨み、全４試合にフル出場で１６強入り。

・２２年カタール ＦＣ東京所属、３６歳で迎えた４度目のＷ杯。日の丸と情熱をイメージした赤髪で参加。全４試合に先発し、仲間の活躍に発した「ブラボー！」の絶叫が話題に。

◆Ｗ杯連続出場 日本代表では長友に並びＧＫ川口能活、楢崎正剛、川島永嗣が４大会連続出場で最多。２２年カタールＷ杯でメキシコ代表ＧＫオチョア、同ＭＦグアルダード、アルゼンチン代表ＦＷメッシ、ポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウドが５大会連続出場を達成している。メッシ、ロナウドは北中米Ｗ杯での記録更新に期待がかかる。