日本サッカー協会は１９日、英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に向けた招集メンバーを発表した。ドイツ１部フライブルクでプレーするＭＦ鈴木唯人（２４）は、昨年９月以来の代表復帰となった。

デンマーク１部ブレンビーでの２年間で２１得点をマークし、今季からドイツ１部フライブルクへステップアップ。万能型アタッカーは欧州５大リーグ初挑戦ながら出場時間を確保し、２１試合で４得点を記録している。

日本代表には２４年６月の北中米Ｗ杯２次予選で初招集。昨年６月に１年ぶりに招集されると、アピールに成功し、同年９月の米国遠征にも選ばれた。森保ジャパンでの４試合ではまだ得点はないが、デンマークで花開いた得点力を見せ、Ｗ杯への道を切り開く。

◆鈴木 唯人（すずき・ゆいと）２００１年１０月２５日、神奈川・葉山町生まれ。２４歳。市船橋高（千葉）から２０年に清水入りし、プロ１年目に３０試合出場。２３年１月にフランス１部ストラスブールに期限付き移籍し、同年８月にデンマーク１部ブレンビーに完全移籍。今季からドイツ１部フライブルクでプレー。右利き。１７５センチ、７０キロ。