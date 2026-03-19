日本サッカー協会は１９日、英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に向けた招集メンバーを発表した。ＦＣ東京でプレーするＭＦ佐藤龍之介（１９）は、昨年１１月の活動に続いて選出された。

佐藤はチームを通して「日本代表に選出いただき、大変光栄に思います。大きなチャンスをつかめるように自分のすべての力をぶつけて挑んできたいと思います。クラブでは絶対に負けられない戦いがあります。東京の誇りを胸に代表活動に臨めるよう全力で戦います。勝ちましょう」とコメントした。

２８年ロサンゼルス五輪世代の期待株は昨季、期限付き移籍先の岡山でブレイク。リーグ戦２８試合６得点でチームのＪ１残留に貢献し、ベストヤングプレーヤー賞にも選出された。昨年６月には初めてＡ代表に招集され、Ｗ杯最終予選のインドネシア戦で初出場。日本代表で歴代４番目の若さとなる、１８歳２３７日での国際Ａマッチデビューとなった。

今年１月のＵ―２３アジア杯ではＡ代表経験者としてチームを引っ張り、大会２連覇に貢献。自身も４得点で得点王となり、大会ＭＶＰにも選出された。６月に開幕する北中米Ｗ杯を１０代で迎える佐藤は、本大会のメンバーに名を連ねれば、１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二氏以来となる。今回の英国遠征で結果を残せば、日本代表史上２人目の快挙への期待がより膨らむ。

◆佐藤 龍之介（さとう・りゅうのすけ）２００６年１０月１６日、東京・西東京市生まれ。１９歳。ＦＣ東京の下部組織に入団。同Ｕ―１８所属時、歴代３位（当時）の年少記録となる１６歳４か月２０日でリーグ杯出場。２５年は岡山に期限付き移籍し、２８試合６得点でベストヤングプレーヤー賞を受賞。今季はＦＣ東京に復帰。日本代表は２５年６月のインドネシア戦にて、１８歳２３７日で国際Ａマッチデビュー。利き足は右。１７１センチ、６５キロ。