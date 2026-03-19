日本サッカー協会は１９日、親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

２３年３月からスタートした第２次森保ジャパンで最初の活動から唯一の招集“皆勤賞”だった久保建英（Ｒソシエダード）は、１月１８日のバルセロナ戦での左太もも裏の負傷の影響もあり、今回のメンバーからは外れた。久保の代表招集外は２１年１１月以来となる。

久保はここまで第２次森保ジャパンの３７試合のうち２６戦出場で６得点１６アシスト。伊東純也の５得点１６アシストを上回り、得点関与数でトップだ。昨年１１月のボリビア戦の試合後には「代表に来ると得点に関わっているなと思って試合に入っている」と話したように、攻撃面で大きな役割を担ってきた。

それでも、１５日のオサスナ戦の試合前のテレビのインタビューでは「十分良い方に向かっている」「もう僕は既に他の何人かより速く走れている。だから、もう少しで戻ってこられる」と話すなど、順調な回復ぶりをアピール。Ｒソシエダードのマタラッツォ監督も４月４日（日本時間５日）のホーム、レバンテ戦での復帰を示唆している。