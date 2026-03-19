日本サッカー協会は１９日、英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に向けた招集メンバーを発表した。ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）は、昨年１１月に続き選出された。

後藤はクラブを通して「今回も日本代表に選出していただき嬉しく思います。今回はスコットランド、イングランドという世界のトップレベルの相手との対戦になりますが、自分の持ち味を活かしてチームに貢献したいです。ＦＷとして結果を残し、その経験をシントトロイデンに持ち帰れるように頑張りますので応援よろしくお願いします」とコメントした。

１９１センチの長身を誇るストライカーは、前回の活動でＡ代表に初招集。ガーナ戦（１４日・２〇０）で早速デビューすると、続くボリビア戦（１８日・３〇０）でも途中出場した。後藤ほどの長身を誇り、かつサイズからは想像できない走力を持つ選手は貴重。２０２８年ロサンゼルス五輪世代のエース候補だが、五輪よりも一足先にＷ杯へ出場する可能性もある。

今季はベルギーで１０得点を記録しており、一時は得点ランクトップに立っていた。１トップにはオランダ１部で得点ランクトップを独走するＦＷ上田綺世ら、第２次森保ジャパンを支えてきた面々が並ぶが、２０歳の新星が割って入る活躍を見せる。

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。