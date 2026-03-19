冨安健洋が１年９か月ぶりに日本代表復帰 塩貝健人がサプライズ初選出…英国遠征メンバー２８人発表 鈴木彩艶、三笘薫、伊東純也、伊藤洋輝も復帰
日本サッカー協会は１９日、国際親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。
北中米Ｗ杯メンバー発表前最後の活動で、長期離脱を経て、アヤックスで実戦復帰をしているＤＦ冨安健洋が２４年６月以来、１年９か月ぶりに招集された。また２５年最後の活動だった１１月の活動にはケガで欠場していた鈴木彩艶（パルマ）、三笘薫（ブライトン）、伊東純也（ゲンク）、伊藤洋輝（バイエルン）も代表に復帰した。
なお主力で負傷離脱中の主将ＭＦ遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、久保建英（Ｒソシエダード）らがメンバーから外れた。
以下が招集メンバー。
【招集メンバー】
▼ＧＫ
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
谷口彰悟（シントトロイデン）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
安藤智哉（サンクトパウリ）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタルパレス）
三笘薫（ブライトン）
小川航基（ＮＥＣ）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
町野修斗（ボルシアＭＧ）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
鈴木唯人（フライブルク）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
佐野航大（ＮＥＣ）
塩貝健人（ウォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）
佐藤龍之介（ＦＣ東京）