サッカー日本代表の発表会見に登壇した森保一監督（カメラ・渡辺　朋美）

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　日本サッカー協会は１９日、国際親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

　北中米Ｗ杯メンバー発表前最後の活動で、長期離脱を経て、アヤックスで実戦復帰をしているＤＦ冨安健洋が２４年６月以来、１年９か月ぶりに招集された。また２５年最後の活動だった１１月の活動にはケガで欠場していた鈴木彩艶（パルマ）、三笘薫（ブライトン）、伊東純也（ゲンク）、伊藤洋輝（バイエルン）も代表に復帰した。

　なお主力で負傷離脱中の主将ＭＦ遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、久保建英（Ｒソシエダード）らがメンバーから外れた。

　以下が招集メンバー。

　【招集メンバー】

　▼ＧＫ

　早川友基（鹿島）

　大迫敬介（広島）

　鈴木彩艶（パルマ）

　▼ＤＦ

　谷口彰悟（シントトロイデン）

　渡辺剛（フェイエノールト）

　冨安健洋（アヤックス）

　安藤智哉（サンクトパウリ）

　伊藤洋輝（バイエルン）

　瀬古歩夢（ルアーブル）

　菅原由勢（ブレーメン）

　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

　▼ＭＦ／ＦＷ

　伊東純也（ゲンク）

　鎌田大地（クリスタルパレス）

　三笘薫（ブライトン）

　小川航基（ＮＥＣ）

　前田大然（セルティック）

　堂安律（フランクフルト）

　上田綺世（フェイエノールト）

　田中碧（リーズ）

　町野修斗（ボルシアＭＧ）

　中村敬斗（Ｓランス）

　佐野海舟（マインツ）

　鈴木唯人（フライブルク）

　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

　佐野航大（ＮＥＣ）

　塩貝健人（ウォルフスブルク）

　後藤啓介（シントトロイデン）

　佐藤龍之介（ＦＣ東京）