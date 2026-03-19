日本サッカー協会は１９日、英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に向けた招集メンバーを発表した。ドイツ１部ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２０）が初招集された。

２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーは、慶大１年時の２４年１月に横浜ＦＭに特別指定選手として登録され、同年４月のＧ大阪戦でＪ１デビューを果たした。同年８月に慶大を休学し、オランダ１部ＮＥＣへ完全移籍。同時に、横浜ＦＭとの特別指定選手登録を解除した。

１年目から２５試合４得点と結果を残すと、今季はよりスケールアップ。先発出場は１試合ながら、１２試合で７得点を奪い、昨年１１月から１２月末までは７戦５発とゴールを量産した。活躍が目に留まり、今年１月に現在のウォルフスブルクへ完全移籍。２月２１日のアウクスブルク戦で、欧州５大リーグ初得点も決めている。今回の遠征で結果を残せば、森保ジャパンの起爆剤として、Ｗ杯でのメンバー入りの期待も高まる。

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２０歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユース、国学院久我山高を経て、２３年に慶大に進学。２４年１月に大学１年次ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録されたが、同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに完全移籍。今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへ加入。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。