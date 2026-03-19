Sound Blaster Audigy Fx Pro

クリエイティブメディアは、PCI-e接続のサウンドカードSound Blaster Audigy Fxシリーズの最新モデル「Sound Blaster Audigy Fx Pro」を3月下旬より発売する。価格はオープンで、直販価格は10,800円。直販サイトでは3月31日までの期間限定で、特別価格として10％ OFFの9,720円で販売する。

SN比最大120dBの高音質を実現し、最大384kHz/32bitの高解像度オーディオ再生に対応したデスクトップPC向けのPCI-eサウンドカード。PCに組み込んで使用する内蔵型PCI-eサウンドカードで、デスクトップPCのオーディオ環境を強化。「7.1ch出力やヘッドフォンアンプを備えた高音質設計により、幅広い用途でのオーディオ体験を向上させる」としている。

カード長約105mmのコンパクト設計に加え、ロープロファイル ブラケットも同梱。スリムPCや小型ケースなど、幅広いデスクトップPC環境に組み込める。

新しいオーディオ コントロールアプリ「Creative Nexus」に対応。Sound Blaster Acoustic EngineやScout Modeなどの機能を直感的なインターフェースから管理できるほか、Auto EQ機能により、対応するヘッドフォンに最適化されたサウンドプロファイルを適用できる。

外形寸法は約117.3×121×21.6mm。重量は約60g。

入出力端子ヘッドセット入出力/フロントライン出力(3.5mm)リアライン出力(3.5mm)センター/サブウーファー出力(3.5mm)光デジタル(丸形)/サイドライン出力(3.5mm)マイク入力/ライン入力(3.5mm)Intel HDフロントパネルオーディオコネクターオーディオ出力解像度ヘッドセット出力/ライン出力(フロント)：最大384kHz/32bitライン出力(センター/サブウーファー/サイド/リア)：最大192kHz/32bitフロントパネルヘッドフォン出力：最大192kHz/32bit光デジタル出力：最大192kHz/24bit(PCM)オーディオ入力解像度ライン入力：最大192kHz/32bitマイク入力：最大192kHz/32bitヘッドセット入力：最大192kHz/32bitフロントパネルマイク入力：最大192kHz/32bit