日本サッカー協会は１９日、日本代表の英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーを発表。 「佐野兄弟」がメンバー入りを果たした。代表常連の兄・海舟（マインツ）に加え、オランダ１部ＮＥＣ所属の弟・航大が昨年６月以来、約９か月ぶりに招集された。２６年北中米Ｗ杯（６月開幕）のメンバー選考を見据えた“最終選考”の場として、スコットランド（日本時間２９日午前２時）、イングランド（同４月１日午前３時４５分）と対戦する。

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兄の海舟は負傷離脱中のＭＦ遠藤航に代わるボランチの主軸として期待される。中盤と２列目をこなす２２歳の弟・航大はオランダで成長を遂げ、欧州ビッグクラブが獲得に乗り出していることが伝えられている逸材。代表通算１試合出場とＡ代表の経験こそ浅いが、事実上の最終選考の場での招集により、逆転でのＷ杯メンバー入りへの“挑戦権”を得た形だ。

２人は昨年６月のＷ杯アジア最終予選インドネシア戦でともにピッチに立ち、０６年アジア杯予選の佐藤兄弟（兄・勇人氏、弟・寿人氏）以来、約１９年ぶりに兄弟同時出場を果たした。

今大会が８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本だが、過去に兄弟が同時選出となった例は一度もない。