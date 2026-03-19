オリ宮城大弥の妹・宮城弥生、母と“顔出し”WBC応援ショット公開「お綺麗なお母様」「いい笑顔ですね！」
プロ野球オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（20）が18日、自身のインスタグラムを更新。母と共に兄・大弥投手の侍ジャパンのユニフォーム姿で応援タオルを手に、1次ラウンドの開催球場となった東京ドームでの“顔出し”親子ショットを披露した。
【写真】「お綺麗なお母様」母との“顔出し”侍ジャパンユニ姿を披露した宮城弥生
この日WBCは全日程を終了。弥生は「優勝 ベネズエラ！ おめでとうございますっ この期間、日本代表を応援できる楽しみも多かったし本当に楽しかったし応援している時間ずっと楽しかったです！」「国を背負って戦った日本代表の選手、首脳陣、裏方さん、皆さんお疲れ様でした！ありがとうございました！」などと同大会への感謝をつづり、ユニフォーム姿で母と大弥投手の名前入りのそれぞれ別のデザインの応援タオルを広げる2ショットや、笑顔で「MIYAGI 13」の背番号を見せる写真を公開した。
この投稿にファンからは「お綺麗なお母様、弥生ちゃんに似てらっしゃいますね」「いい笑顔ですね！エース宮城大弥！今年も期待してます！」「お二人の笑顔かわいすぎて癒されました」「やよいちゃん おつかれさまぁ めちゃ可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お綺麗なお母様」母との“顔出し”侍ジャパンユニ姿を披露した宮城弥生
この日WBCは全日程を終了。弥生は「優勝 ベネズエラ！ おめでとうございますっ この期間、日本代表を応援できる楽しみも多かったし本当に楽しかったし応援している時間ずっと楽しかったです！」「国を背負って戦った日本代表の選手、首脳陣、裏方さん、皆さんお疲れ様でした！ありがとうございました！」などと同大会への感謝をつづり、ユニフォーム姿で母と大弥投手の名前入りのそれぞれ別のデザインの応援タオルを広げる2ショットや、笑顔で「MIYAGI 13」の背番号を見せる写真を公開した。
この投稿にファンからは「お綺麗なお母様、弥生ちゃんに似てらっしゃいますね」「いい笑顔ですね！エース宮城大弥！今年も期待してます！」「お二人の笑顔かわいすぎて癒されました」「やよいちゃん おつかれさまぁ めちゃ可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。