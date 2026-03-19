ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「いい大人なのにひと言謝れない？」夫「そんな怒るなよ」謝れない… 妻「いい大人なのにひと言謝れない？」夫「そんな怒るなよ」謝れない夫に苛立つ妻…日々のイライラは諦めるしかない？ 妻「いい大人なのにひと言謝れない？」夫「そんな怒るなよ」謝れない夫に苛立つ妻…日々のイライラは諦めるしかない？ 2026年3月19日 13時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ お気に入りのコップを割られたショックは大きいですよね…。せめて一言謝ってくれれば、妻の気持ちは軽くなるはずなのに。「こちらが言ってほしいタイミングで謝らない」ことへのストレスは、夫に対しての不信感を増幅させていきます。あなたの夫は、ちゃんと反省して謝ることができますか？＞＞【まんが】ごめんねが言えない夫 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ごめんねが言えない夫 「私がそばに居るから大丈夫…」ママ友から悪魔の囁き!? 言う通りにしてればきっと問題ない？ 「義妹って気が利かないタイプだな？」結婚の挨拶にきた義妹にモヤモヤ…その直感は正しかった！