お気に入りのコップを割られたショックは大きいですよね…。
せめて一言謝ってくれれば、妻の気持ちは軽くなるはずなのに。

「こちらが言ってほしいタイミングで謝らない」ことへのストレスは、
夫に対しての不信感を増幅させていきます。

あなたの夫は、ちゃんと反省して謝ることができますか？

＞＞【まんが】ごめんねが言えない夫