南海キャンディーズ山里亮太（48）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。中道改革連合、立憲民主党、公明党が消費税減税や給付付き税額控除などを協議する「社会保障国民会議」に参加する方針で合意したことについてコメントした。

3党は早ければ来週にも参加する見通し。山里は「社会保障の改革って本当にもう待ったなしというか、限界超えてると思うんですよ」と語り、「だから会議の作り方を決めることを話すよりも、早く会議しなきゃいけないことが山ほどある」ともどかしさを訴えた。

また「前進は前進なんですけど、目先の減税だけで終わらせないで、働く人の手取りをどう増やすか。必要な人をどう的確に支えるのか。年金、医療、介護をどうやって持続可能にするかとか、本当に話し合って決めなきゃいけないことが山ほどある中で、まだどうやって会議するかって話をされると、遅すぎないかとは思っちゃう」と落胆した。

さらに「現役世代を苦しめているのは社会保険料だって、圧倒的にそうだってなっているんだから、それに対して医療費をどうするかとか、そういった話し合いをスピーディーにするから国民会議があるんじゃないかなと。具体的な道を見せてほしい」と話した。