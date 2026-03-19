Bリーグは3月19日、「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」を3月19日から4月5日にかけて開催することを発表した。

9回目の開催となる「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」は、B1・B2・B3リーグから51体のマスコットが参加し、今シーズン最も活躍したマスコットを決定する。今回は、「MASCOT OF THE YEAR アンバサダー」としてりそなグループのコミュニケーションキャラクター“りそにゃ”が出場マスコットたちを応援する。

期間中は「B.LEAGUE CARD」、WEB、LINE、LINEコミュニティの4つの方法で投票が可能となる。3月31日に中間発表、4月10日 に4位以下の結果を発表、その後3位以上で決戦を実施し、最終結果は5月下旬開催予定の「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」で発表される。

昨シーズンは川崎ブレイブサンダースのロウルが2年ぶり3回目の優勝を果たした。投票形式での最後の開催でどのクラブのマスコットが栄光を掴むのか、注目が集まる。

開催概要、前回の結果は以下の通り。

◆■「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」概要

【スケジュール】



投票期間 ： 2026年3月19日 (木) 12:00～4月5日 (日) 23:59



結果発表 ： (4位以下) 2026年4月10日 (金) 予定



(3位以上) 5月下旬開催予定の「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」

【対象】



B1・B2・B3クラブの公式マスコットのうち、商標登録されているマスコット (各クラブ1体)

【投票方法】



B.LEAGUE CARD、WEB投票、LINE投票、LINEコミュニティ投票における投票ポイント総数を合算

・B.LEAGUE CARD



B.LEAGUE公式チケットアプリ「B.スマチケ」内の「B.LEAGUE CARD」またはブラウザ版「B.LEAGUE CARD ～WEB～」で投票。1票につき1ポイント。投票回数の上限は1日1回まで。



※10連ガチャ「追加投票」キャンペーン



コインで10連ガチャを回したら1票追加（アプリ、ブラウザどちらか1日に1回）



クリスタルで10連ガチャを回したら1票追加（アプリ、ブラウザどちらか1日に1回）



(合計で1日最大3票)

・WEB投票



ブラウザページから1～3番目（1番目：3ポイント、2番目：2ポイント、3番目：1ポイント）を選択して投票。投票回数の上限は1日1回まで。

・LINE投票



BリーグLINE公式アカウントの投票ページから1～3番目（1番目：5ポイント、2番目：3ポイント、3番目：1ポイント）を選択して投票。投票回数の上限は期間中に1ユーザー1回まで。

・LINEコミュニティ投票



Bリーグ公式コミュニティにて、特定のキーワードを投稿して投票。1票につき3ポイント。投票回数の上限は期間中に1ユーザー1回まで。 また、投票期間中には有志のクラブマスコットによる投票呼びかけ動画「マスコットの全力プレゼンっ！」の配信を同コミュニティ内にて予定。（詳細はBリーグ各公式メディアにて発表）

■「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024－25」結果



1位：ロウル（川崎ブレイブサンダース）



2位：ブレッキー（宇都宮ブレックス）



3位：ジャンボくん（千葉ジェッツ）



4位：ルーク（アルバルク東京）



5位：サンディー（サンロッカーズ渋谷）



6位：ロボスケ（茨城ロボッツ）



7位：アルファマン（越谷アルファーズ）



8位：ベルティ（ベルテックス静岡）



9位：はんニャリン（京都ハンナリーズ）



10位：サンダくん（群馬クレインサンダーズ）

【動画】くすっと笑えるマスコットたちの癒し動画