Ｂｉｒｄｍａｎ<7063.T>が後場下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後１時ごろ、ライブコマース領域でクリエイター・インフルエンサーを活用した配信運営などを手掛けるＭｏｌｄＢｒｅａｋｉｎｇ（東京都渋谷区）と業務提携し、ＴｉｋＴｏｋを中心としたライブコマース領域における新たな事業を開始すると発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。



両社が連携し、ブランド戦略及びマーケティング戦略の立案やコンテンツの企画・制作及びプロモーション施策、ＴｉｋＴｏｋライブコマース及びＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐを活用した商品販売及び支援などを行うという。バードマンは主に戦略マーケティング、コンテンツ制作、広告運用及びＥＣ領域の事業推進などを担当し、ＭｏｌｄＢｒｅａｋｉｎｇはクリエイター及びインフルエンサーのマネジメント、ライブ配信運営、販売支援などを担当する。なお、同件が２６年６月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS