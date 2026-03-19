森保ジャパン、イングランド＆スコットランド戦に臨むメンバーが発表！ 冨安がついに復帰へ、20歳の塩貝が“サプライズ初選出”
日本サッカー協会は３月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバー28人を発表した。
森保一監督が率いる日本代表にとって、今回の遠征は単なる強化試合ではなく、今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要なシリーズとなる。
対戦相手も申し分ない。３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。いずれもフィジカルと強度に優れた欧州の強豪であり、W杯本番を見据えたリアルな“試金石”に。
約４か月ぶりとなる今回の代表活動には、DF長友佑都、板倉滉、町田浩樹、高井幸大、MF遠藤航、南野拓実、久保建英ら多くの主力がコンディション不良などで選外となった。
そうしたなか、冨安健洋が久々の代表復帰。また、ドイツのヴォルフスブルクでプレーする20歳の塩貝健人が“サプライズ初招集”として名を連ねた。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
森保一監督が率いる日本代表にとって、今回の遠征は単なる強化試合ではなく、今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要なシリーズとなる。
対戦相手も申し分ない。３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。いずれもフィジカルと強度に優れた欧州の強豪であり、W杯本番を見据えたリアルな“試金石”に。
そうしたなか、冨安健洋が久々の代表復帰。また、ドイツのヴォルフスブルクでプレーする20歳の塩貝健人が“サプライズ初招集”として名を連ねた。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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