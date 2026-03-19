「郁恵の朝食がおいしい宿巡り」

榊󠄀原郁恵が、全国の朝食がおいしいお宿を徹底調査！

今回の舞台は、＜千葉県・鴨川＞。

暖かくなってきた春にぴったりのお出かけスポットです。



＜出演者＞

榊原郁恵

エース（バッテリィズ）

寺家（バッテリィズ）

浮所飛貴（ACEes）



＜放送で紹介したお店＞

【亀の井ホテル 鴨川】

千葉の郷土料理の絶品アレンジ朝食が人気のお宿

・ちばの穂便り 10個入り 648円





・４月 スーペリアツインルーム 一泊朝食付き10,500円〜※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）※時期やプランにより料金は変動します※朝食付きプランは前日・当日のみの限定販売です・最安値 スーペリアツインルーム 一泊朝食付き 7,520円〜※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）※時期やプランにより料金は変動します※朝食付きプランは前日・当日のみの限定販売です・４月 スーペリアツインルーム 一泊２食付き 13,350円〜※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）※時期やプランにより料金は変動します【鴨川シーワールド】年間約１００万人が来場する鴨川を代表する人気スポット。８００種１万１０００以上の海の生き物の展示をはじめイルカやシャチのパフォーマンスが人気の水族館。【城崎の源泉の湯 宿中屋】土鍋ご飯が進む豪華絢爛な和朝食が魅力のお宿・和室１０畳客室 一泊朝食付き15,000円〜※１室２名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）※時期やプランにより料金は変動します・和室１０畳客室 一泊２食付き 19,000円〜※１室２名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）※時期やプランにより料金は変動します【カモガワシーサイドベース】2023年4月にオープン、３つの建物からなる複合施設・塩チョコレートワッフルサンド 12個入 1,200円・サーフボードサブレ 350円・鴨川レモンスムージー 680円・腸活ラテ 780円・なめらか杏仁 605円（イートイン）・海の恵み たこせん 大判 378円・パイドーナツ・シトラス 350円・からつき落花生Qなっつ 1,296円・まるごとびわゼリー 194円・あおさみそ汁５袋入り 648円※情報は全て放送時のものです「一日中楽しんで超お得！ショッピングモール完全攻略」ファッション・グルメ・アミューズメント施設など様々なお店が集まっているショッピングモールで様々なサービスやクーポンを使い、どれだけお得に買い物ができるのかを調査！＜出演者＞木村昴坂下千里子山添寛（相席スタート）浦野モモ（日本テレビアナウンサー）＜今回訪れた場所＞ラゾーナ川崎プラザ＜紹介した店舗・商品＞■映画の半券チケット特典●タリーズコーヒー：サイズアップ無料●椿屋カフェ：食事注文で北海道ミルクソフト（デザートサイズ）無料サービス●オーバーライド：商品10%オフ●とんかつ新宿さぼてん：総菜・弁当・サンド10%オフ●コスメキッチン：サンプル１つプレゼント・F ORGANICS ディープモイスチャー ヒアルハイドロセラム（サンプル）・uruotte ナチュラルシャンプー ノーブルフラワー（サンプル）・La CASTA ヘアソープ / ヘアマスク21（サンプル）ヘアソープ / ヘアマスク８２（サンプル）▼おすすめ商品・abSalonスプリングスリープハンドバーム ベローナ：2,970円・soel リビングオイル ハンドクリーム パウダリーウッド：2,420円・おいせさん お浄め塩スプレー（無香料）：1,320円・おいせさん お浄め怒らないスプレー：1,320円・SINN PURETÉ マルチベネフィットオイル：3,850円●The Film：撮影1回200円OFF●namco：対象のクレーンゲームor太鼓の達人１回無料●カリフォルニア・ピザ・キッチン：食事注文で対象ドリンク１杯サービス▼紹介した商品・オリジナルBBQチキンピザ：2,480円・アボカドクラブエッグロール2Rolls：1,780円・アップルベリーキャラメルピザ：1,300円（期間限定ピザは３月３１日まで）■学割特典・京鼎樓小館：麻辣担々麺 1,030円 → 学割 700円■Gap【木村昴コーディネート】・クロップドポロシャツ・チョアジャケット・カーペンターパンツ【山添寛コーディネート】・グラフィックTシャツ・GAPロゴポプリンシャツ・スーパーバギーデニム※販売店により価格・在庫状況が異なります※値段などの情報は全て放送時のものです※映画の半券チケット特典・学割特典は3/19時点の情報・一部店舗では実施していません「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！桜ソングといえば＞１位：さくら（独唱）/森山直太朗２位：桜坂/福山雅治３位：桜/コブクロ４位：さくら/ケツメイシ５位：SAKURA/いきものがかり６位：さくらさくら（童謡・唱歌）７位：春よ、来い/松任谷由実８位：夜桜お七/坂本冬美９位：サクラ咲ケ/嵐＜視聴者プレゼント＞カモガワシーサイドベース「サーフボードサブレ」