３月１９日（木）のヒルナンデス！「郁恵の朝食がおいしい宿巡り」「一日中楽しんで超お得！ショッピングモール完全攻略」「国民意識調査ビンゴ」
「郁恵の朝食がおいしい宿巡り」
榊󠄀原郁恵が、全国の朝食がおいしいお宿を徹底調査！
今回の舞台は、＜千葉県・鴨川＞。
暖かくなってきた春にぴったりのお出かけスポットです。
＜出演者＞
榊原郁恵
エース（バッテリィズ）
寺家（バッテリィズ）
浮所飛貴（ACEes）
＜放送で紹介したお店＞
【亀の井ホテル 鴨川】
千葉の郷土料理の絶品アレンジ朝食が人気のお宿
・ちばの穂便り 10個入り 648円
※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランにより料金は変動します
※朝食付きプランは前日・当日のみの限定販売です
・最安値 スーペリアツインルーム 一泊朝食付き 7,520円〜
※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランにより料金は変動します
※朝食付きプランは前日・当日のみの限定販売です
・４月 スーペリアツインルーム 一泊２食付き 13,350円〜
※１室３名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランにより料金は変動します
【鴨川シーワールド】
年間約１００万人が来場する鴨川を代表する人気スポット。
８００種１万１０００以上の海の生き物の展示をはじめ
イルカやシャチのパフォーマンスが人気の水族館。
【城崎の源泉の湯 宿中屋】
土鍋ご飯が進む豪華絢爛な和朝食が魅力のお宿
・和室１０畳客室 一泊朝食付き15,000円〜
※１室２名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランにより料金は変動します
・和室１０畳客室 一泊２食付き 19,000円〜
※１室２名利用時 大人１名料金（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランにより料金は変動します
【カモガワシーサイドベース】
2023年4月にオープン、３つの建物からなる複合施設
・塩チョコレートワッフルサンド 12個入 1,200円
・サーフボードサブレ 350円
・鴨川レモンスムージー 680円
・腸活ラテ 780円
・なめらか杏仁 605円（イートイン）
・海の恵み たこせん 大判 378円
・パイドーナツ・シトラス 350円
・からつき落花生Qなっつ 1,296円
・まるごとびわゼリー 194円
・あおさみそ汁５袋入り 648円
※情報は全て放送時のものです
「一日中楽しんで超お得！ショッピングモール完全攻略」
ファッション・グルメ・アミューズメント施設など様々なお店が集まっているショッピングモールで
様々なサービスやクーポンを使い、どれだけお得に買い物ができるのかを調査！
＜出演者＞
木村昴
坂下千里子
山添寛（相席スタート）
浦野モモ（日本テレビアナウンサー）
＜今回訪れた場所＞
ラゾーナ川崎プラザ
＜紹介した店舗・商品＞
■映画の半券チケット特典
●タリーズコーヒー：サイズアップ無料
●椿屋カフェ：食事注文で北海道ミルクソフト（デザートサイズ）無料サービス
●オーバーライド：商品10%オフ
●とんかつ新宿さぼてん：総菜・弁当・サンド10%オフ
●コスメキッチン：サンプル１つプレゼント
・F ORGANICS ディープモイスチャー ヒアルハイドロセラム（サンプル）
・uruotte ナチュラルシャンプー ノーブルフラワー（サンプル）
・La CASTA ヘアソープ / ヘアマスク21（サンプル）
ヘアソープ / ヘアマスク８２（サンプル）
▼おすすめ商品
・abSalonスプリングスリープハンドバーム ベローナ：2,970円
・soel リビングオイル ハンドクリーム パウダリーウッド：2,420円
・おいせさん お浄め塩スプレー（無香料）：1,320円
・おいせさん お浄め怒らないスプレー：1,320円
・SINN PURETÉ マルチベネフィットオイル：3,850円
●The Film：撮影1回200円OFF
●namco：対象のクレーンゲームor太鼓の達人１回無料
●カリフォルニア・ピザ・キッチン：食事注文で対象ドリンク１杯サービス
▼紹介した商品
・オリジナルBBQチキンピザ：2,480円
・アボカドクラブエッグロール2Rolls：1,780円
・アップルベリーキャラメルピザ：1,300円（期間限定ピザは３月３１日まで）
■学割特典
・京鼎樓小館：麻辣担々麺 1,030円 → 学割 700円
■Gap
【木村昴コーディネート】
・クロップドポロシャツ
・チョアジャケット
・カーペンターパンツ
【山添寛コーディネート】
・グラフィックTシャツ
・GAPロゴポプリンシャツ
・スーパーバギーデニム
※販売店により価格・在庫状況が異なります
※値段などの情報は全て放送時のものです
※映画の半券チケット特典・学割特典は3/19時点の情報・一部店舗では実施していません
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！桜ソングといえば＞
１位：さくら（独唱）/森山直太朗
２位：桜坂/福山雅治
３位：桜/コブクロ
４位：さくら/ケツメイシ
５位：SAKURA/いきものがかり
６位：さくらさくら（童謡・唱歌）
７位：春よ、来い/松任谷由実
８位：夜桜お七/坂本冬美
９位：サクラ咲ケ/嵐
＜視聴者プレゼント＞
カモガワシーサイドベース「サーフボードサブレ」