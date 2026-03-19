◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間19日、スウェーデンに勝利しました。

この日イタリアに勝利した日本は、約7時間後に行われたスウェーデン戦、第2エンドでNo1、No2を持つ日本が最後のストーンを藤澤五月選手が正確にハウスの中心に寄せ3点のビッグエンド。

第4エンドで2点奪われますが、第5エンドはハウスの左に偏るストーン配置が続き、スウェーデンが最後のストーンをNo1に出来ない中、日本は冷静にハウスの中心に最後のストーンを置き2点を獲得します。

第6エンドは打って変わってハウスの中心にストーンが密集。スウェーデンの最終ショットはガードストーンにはじかれハウスに届かず。No1は日本が獲得。No2は目視で確認出来ないくらい僅差でしたがこれも日本が取り2点獲得。第7エンドスタート前に8-2で日本が大幅にリードしていたためスウェーデンが降参のコンシード。日本がこの日2勝目を手にしました。