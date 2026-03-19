株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントは19日、元国土交通省北海道局長の橋本幸さんが「アドバイザー（パブリックリレーションズ）」に就任したことを発表しました。橋本さんは北海道開発におけるさまざまな経験や知識を生かし、行政とのパブリックリレーションズを中心に、北海道の開発、発展に寄与する助言を行うとのことです。

橋本さんは「北海道のさまざまな地域とファイターズとの繋がりを創るお手伝いが少しでもできるよう、力を尽くしたいと思います」とコメントを発表。

株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの代表取締役社長である前沢賢さんも「これから佳境を迎えるファーム案件やその他北海道の価値向上に資する案件のパブリックセクターの視点を当社に活かしていただきたいと思っております」と期待を寄せています。

日本ハムは千葉県・鎌ケ谷市にあるファーム施設を北海道へ移転する意向を表明。栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー(CBO)は「本当の意味での育成拠点を北海道につくらせてもらいたい」と語っており、「北海道の皆さんが選手を育ててくれたように、今度は若い選手を地域とともに育てていきたい」と北海道の地域の発展についても言及していました。