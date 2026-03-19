Image: kyorasunrise outdoor

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

小型ライトを選ぶとき、「帯に短し襷に長し」と感じたことはありませんか？ 「LAD III」は、そんな悩みに1つの答えを出してくれるライトです。

やわらかい手元灯からパワフルな夜道照射まで、明るさを自分好みに調整可能。

シーンごとの使い分けがこれ1本で済みそうな、「LAD III」の特長をご紹介します。

明るさを「自分で決められる」という新しさ

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従来の小型ライトは、メーカーが決めた数段階から選ぶのが一般的でした。「LAD III」は「エンジニアリングモード」搭載で、各モードの明るさを好みに合わせて微調整できます。

夜中にふと目が覚めたとき、枕元のライトが眩しすぎると感じたことはありませんか？ 「LAD III」なら、Moonライトモードを「眩しさを抑えたギリギリ」の明るさに設定可能。

読書灯にはもう少し明るく、就寝前にはぐっと暗く、と、同じモードでも場面で光の強さを変えられる（設定値から±約10％の範囲）のは、かなり便利です。

キーホルダーサイズだから、毎日持ち歩ける

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全長約64mm、重さわずか33g。キーホルダー感覚のサイズです。CNC削り出しアルミ合金ボディは、小さいながらもしっかりした質感。薄型で、鍵と一緒にポケットに入れてもかさばりません。

通勤カバンの中、暗い駐車場、旅先のホテルの廊下――「ライトがあれば」と思う場面は、意外と日常に潜んでいます。

そんなときも、キーホルダーに付けておけば、サッと取り出せます。忘れるくらい軽いのに、いざというとき頼りになる携帯性が、「LAD III」の使いやすさを支えています。

日常にも非常時にも対応する3つのモード

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「LAD III」には3つのモードを搭載しています。

一般モード: 足元確認から夜道照射まで。最大1020ルーメン（※クールホワイトのTurboモード時） Moonライトモード: 3段階の控えめな光で、暗い場所に慣れた状態（暗順応）を崩しにくい設計。就寝中やテント内に。 特殊モード: ストロボ・SOS信号・ビーコンで緊急時に居場所を知らせる。災害やアウトドアの備えに。

キャンプなら、サイト移動は一般モード、テント内はMoonライト、万が一のときは特殊モード。柔軟に使い分けできるので、持ちモノをシンプルにしたい方には適しています。1本でここまでカバーできる製品は、なかなかないかもしれません。

ライト選びで「もうちょっとこうだったらな」と感じていた方は、一度チェックしてみる価値あり。EDC（Everyday Carry）の定番に加えたくなる1本です。キャンペーンはまもなく終了。気になった方は、ぜひプロジェクト詳細ページで詳細な仕様をのぞいてみてください。

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Source: machi-ya