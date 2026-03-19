第９８回選抜高校野球大会の第１日（１９日）第１試合で１６年ぶり出場の帝京（東京）が昨夏王者のＶ候補・沖縄尚学を４―３と逆転で沈めた。

プロ注目左腕・末吉（３年）を攻略した。序盤は伸びのあるストレートとチェンジアップ、スライダーに苦しめられて１点を追う展開だったが、終盤８回にチャンスが訪れた。四球と相手守備の乱れから一死満塁とし、５番・蔦原（３年）が甘く入ったストレートを強振。打球はセンターフェンス直撃の適時二塁打となり、一気に２者が生還して逆転に成功した。

末吉をマウンドから引きずり下ろすと、なおも二死満塁と攻め立て、２番手の好投手・新垣（３年）から８番・鈴木（２年）が右前にしぶとくはじき返して２点を追加した。

二塁塁上で何度もガッツポーズを決めた殊勲の蔦原は「前夏の優勝校を倒せてうれしい。ここで決めないとないな、と思っていたので命をかけて打席に立った。ボールの目付けをしっかりした中でゾーンに来たところをしっかりスイングする。徹底した中での結果だった。チャンスボールがいつかくると思っていた。センターライナーと思っていたけど結構伸びてくれた。おお、これ勝てるぞ、これ行けるぞ、と思った」と白い歯をのぞかせた。

末吉の球数が１００球を越えて異変を感じ取り「速かったけど、球威は落ちてきていたし、コントロールも疲れが見えて来ていた。たたみかけるならここだな、と思った」としてやったりの逆転打につなげた。

投げては仁礼（３年）が９回途中まで４安打、３失点と力投。チームに２０１０年以来の１６年ぶりの勝利をもたらし、金田監督は「必ず流れが来ると思っていた。１６年という時間がたっていたのでまた格別な思いがある。すごく頼もしく見ていたし、またこのユニホームで甲子園に戻って来れてうれしい」と喜びをかみしめた。