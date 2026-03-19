元NMB48でタレント、コスメプロデューサーの吉田朱里(29)が18日、自身のインスタグラムで31日に仕事復帰すると明かした。



【写真】すっかりママの顔 やさしい表情で赤ちゃんをあやす姿が幸せいっぱい

吉田は2024年に一般男性と結婚。今年の1月30日にインスタグラムで「先日、元気な女の子を出産しました」と報告し、2月20日には出産後の姿や近況を公開していた。



「お仕事復帰日は3/31の よんチャンTVからになりました」と、MBS「よんチャンTV」（月～金、午後3時40分）への出演を明かした吉田。続けて「フル稼働はまだ難しそうですが徐々に 頑張って行こうと思います ひとまず、新年度のタイミングから！ またよろしくお願いします」とファンに改めてあいさつした。



この日の投稿ではマネジャーらが訪れ、娘と会ったことを伝え、「抱っこ紐しながら」撮影部屋のYouTubeの撮影環境の見直し、今後の方針なども話し合ったという。また、「しっかり参加してる我が子でした 笑」と、スタッフが映り込んだ母子ショットなどもアップした。



復帰に向けて、「お仕事現場に連れて行かなきゃ行けないことも 増えそうなので、マネージャーさん ミルクあげる練習してた 笑」と、哺乳瓶を手にミルクを与えている姿も投稿。「環境が変わっても支え続けてくれる 周りのスタッフの皆さんに感謝」とつづった。



フォロワーからは「無理しすぎず、お身体に気をつけて」「少しずつ頑張ってね」と体をいたわるコメントも。また、ママとなった姿に「幸せオーラがすごい」「ママの優しいお顔」と、すっかり“ママリン”になった表情にも反響の声。「新米ママ頑張れ」とエールも届いていた。



吉田は1996年生まれ、大阪府出身。2010年に1期生として加入したNMB48を20年に卒業している。



（よろず～ニュース編集部）