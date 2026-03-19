レトロ可愛い電動バイクPORTA＆海外新型も！ YADEA「第42回大阪モーターサイクルショー2026」

記事ポイント 大阪モーターサイクルショー2026に3月20日から出展。PORTAは昨年11月1日発売の日本仕様モデルです。K5とF200の海外最新機種も展示予定です。 大阪モーターサイクルショー2026に3月20日から出展。PORTAは昨年11月1日発売の日本仕様モデルです。K5とF200の海外最新機種も展示予定です。

電動二輪モビリティブランドのYADEAが、2026年3月20日から22日までインテックス大阪で開かれる第42回大阪モーターサイクルショー2026に出展します。

会場では、街乗りで取り入れやすいレトロ調の電動バイクから、海外で発表されたスポーツ系モデルまで幅広くチェックできるのが見どころです。

ガソリン車を取り巻く環境が変わるなかで、次の移動手段を比較したい人にとっても気になる展示になりそうです。

YADEA「第42回大阪モーターサイクルショー2026」

開催期間：2026年3月20日（金）〜22日（日）開催時間：10時〜17時会場：インテックス大阪注目モデル：PORTA、K5、F200

YADEAは香港上場の電動モビリティブランドです。

電動バイクや電動自転車、電動キックボードなどを手がけ、2001年の創業以来、世界100ヶ国で製品を展開してきました。

年間販売台数は2017年から2025年まで9年連続で世界一を記録し、累計販売台数も2024年時点で1億台を突破しています。

今回の出展では、昨年11月1日に発売された電動バイク「PORTA」が注目モデルのひとつです。

PORTAはYADEAの人気ブランド「modern」をベースに日本仕様へアレンジしたモデルで、レトロ感のあるデザインと親しみやすいフォルムが魅力です。

50cc以下のガソリン車の生産禁止を受けて電動バイクへの関心が高まるなか、日常の移動手段としてどこまで選びやすいのかを会場で確かめられます。

さらに、イタリア・ミラノで毎年11月に開かれる二輪見本市「EICMA」で発表された海外最新機種も展示予定です。

スポーツ系電動バイクの「K5」や、スクーター系の「F200」など、日本では実車を見る機会が少ないモデルまで並ぶため、用途や好みに合わせて見比べる楽しさもあります。

ハセガワモビリティは、警察官や自治体向けの講習会依頼にも対応し、法に準じた正しい乗り物の情報提供を続けています。

観光や通勤、業務移動など幅広い場面で使われる電動アシスト自転車や電動キックボード、電動サイクルを、安心して選べる環境づくりにも力を入れている点は見逃せません。

レトロデザインのPORTAから海外最新のスポーツ系モデルまで、電動バイクの選択肢を一度に比べられます。

街乗り用の一台を探している人にも、最新モデルをまとめてチェックしたい人にもおすすめです。

開催は2026年3月20日から22日まで、会場はインテックス大阪です。

YADEA「第42回大阪モーターサイクルショー2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. YADEAの出展はいつ、どこで行われますか。

第42回大阪モーターサイクルショー2026の会場であるインテックス大阪で、2026年3月20日から22日まで行われます。

Q. 会場で見られる注目モデルは何ですか。

昨年11月1日発売の日本仕様モデル「PORTA」に加え、海外最新機種の「K5」と「F200」が展示予定です。

Q. YADEAはどんなブランドですか。

電動バイクや電動自転車、電動キックボードを展開する世界最大級の電動モビリティブランドで、年間販売台数は2017年から2025年まで9年連続で世界一です。

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