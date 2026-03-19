ソフトバンクは１９日、みずほペイペイドームで練習を行い、侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場した近藤健介外野手、松本裕樹投手が合流した。

国際大会初参加となった松本裕は７日の１次ラウンド・韓国戦（東京ドーム）の８回に登板。１点を奪われたものの、１回を２奪三振で終え、勝利に貢献した。「体の方は問題なく動かすことができました。まだ朝早く起きたり、日中眠くなったりとかありますけど、大きく体調を崩すとか、そういうのはない」と２７日の開幕・日本ハム戦（みずほペイペイ）に合わせて調整していく。

ＷＢＣを振り返り「平均的なパワーだったり、投手だったら平均球速は違うなって。そこは自分の中で一番感じた部分」と世界トップクラスの投手たちとの差を感じたという。そのうえで「日本だったら低めだったり、アウトコースのコントロールを求められると思うんですけど、向こうだったら高めの真っすぐの精度だったり、インコースの使い方だったり。求めている方向性が違うかなっていうふうに感じた」とメジャー選手などを擁する強力打線への対策として新たな発見もあった。

昨季は５１試合に登板し、４４ホールドポイントで防御率１・０７。最優秀中継ぎ賞も獲得した右腕は「（調整の）難しさはやってみないと分からない。自分のやれることをやって、開幕に合わせたい」と収穫と課題を踏まえ、今季も無双する。