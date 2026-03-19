セガ フェイブが展開する、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズ。

「アクぬい」シリーズの新たなラインナップとしてとして、ポップで狂気な「ホイッピ」と「ラッピ」の日常を卓上でも再現できる「アクぬい Collection ホイッピ＆ラッピ」が販売されています☆

セガ フェイブ「アクぬいCollectionホイッピ＆ラッピ」

価格：1980円(税込) ※ランダム封入

発売日：2026年3月19日（木）

セット内容：ぬいぐるみ×1体、自立スティック×1、飾りパーツ×2〜3、台座×1

サイズ：幅75×高90×奥40mm

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなど

自由気ままな「ホイッピ」と、LOVEが強すぎる「ラッピ」

嚙み合わない2人の、愛ゆえの激しい攻防戦が話題のSNS発キャラクター『ホイッピ＆ラッピ』が「アクぬい」シリーズの世界に登場します。

「アクぬい」は、アクリルスタンドのディスプレイ性とぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた新ジャンルのグッズです。

マスコット背面の凸パーツをアクリルの穴にさして立たせたり浮かせたりと、レイアウトは自由自在。

付属スティックは「ぬい撮り棒」としても使用でき、家でも外でも撮影が楽しめます。

さし穴は全種共通なので複数キャラクターを並べるディスプレイも可能。

ホイッピ＆ラッピのポップで狂気な2人の日常がアクぬいで楽しめます☆

「アクぬいCollectionホイッピ＆ラッピ」には、開けるまで何が出てくるかわからないブラインドボックス仕様を採用しています。

ラインナップは全6種のランダム仕様。

単品はブラインドボックス仕様となっており、種類は選べません。

未開封の1BOX（6個入り）を購入することで、全キャラクターをコンプリートできる仕様になっており、コレクションを楽しみたい方にもピッタリです。

さし穴は全種共通なので、キャラクターを複数組み合わせてのレイアウトも楽しめます。

※単品はブラインドボックス仕様(ランダム封入)で、種類はお選びいただけません

※未開封のボックスで購入された場合は、全6種全てのラインナップが揃います

ポップで狂気な「ホイッピ」と「ラッピ」の日常を卓上でも再現できるグッズ。

2026年3月19日より販売されている、セガ フェイブ「アクぬいCollectionホイッピ＆ラッピ」の紹介でした☆

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