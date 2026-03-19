佐々木健之介、北斗晶と親子初トーク番組出演 女子プロレスラーと結婚・子ども誕生の現在を語る【徹子の部屋】
元プロレスラー・佐々木健介の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶と、その長男・佐々木健之介が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】すっかり大人に…仲睦まじい北斗晶＆佐々木健之介親子
母と息子でトーク番組に出るのは初めてという2人。9年ほどカナダで暮らしていた健之介は、得意の英語を黒柳徹子に披露。4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介。一人娘・寿々は2歳になりカワイイ盛りだという。
健之介は自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在 実家の近くで暮らしている。健之介は両親から厳しく育てられたが、いま両親が寿々に向ける甘々な態度には思わず驚かされることも多いと明かす。
両親が有名人ということで苦労したこともあったが、これまでの思いを母に告白する場面も。母からもらいずっと大切にしているある品も披露する。
【写真】すっかり大人に…仲睦まじい北斗晶＆佐々木健之介親子
母と息子でトーク番組に出るのは初めてという2人。9年ほどカナダで暮らしていた健之介は、得意の英語を黒柳徹子に披露。4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介。一人娘・寿々は2歳になりカワイイ盛りだという。
健之介は自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在 実家の近くで暮らしている。健之介は両親から厳しく育てられたが、いま両親が寿々に向ける甘々な態度には思わず驚かされることも多いと明かす。
両親が有名人ということで苦労したこともあったが、これまでの思いを母に告白する場面も。母からもらいずっと大切にしているある品も披露する。