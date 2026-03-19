縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」が、オリジナルドラマ作品『夫に抱かれながら、不倫します』（原作：一城咲ルイ）を、3月27日午後7時より独占配信する（全50話予定、エピソードは順次公開予定）。

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『夫に抱かれながら、不倫します』は、ファンギルドが運営する女性向けコミックレーベル「チェリッシュ」発の大ヒットオリジナルコミック。どこにでもいそうな平凡な主婦・武藤美和を主人公に、武藤家と久我家という2組の夫婦の運命が交錯していく予測不能なストーリーが反響を呼び、単なる不倫ものではない「愛とは何か」を問いかける衝撃作として注目を集めている。

今回の実写化にあたり、Z世代を中心に話題となっているショートドラマ『プロ彼女の条件』シリーズを手掛けた満斗りょう氏の脚本のもと、主人公をもう一組の夫婦の妻・久我紗奈へと変更。原作とは異なる視点から物語を紐解いていく。

主演を務めるのは、映画・ドラマ・舞台など、幅広く活躍中の俳優・剛力彩芽。理想の家族という幻想に翻弄され、心に孤独を抱えながら復讐のために生きる紗奈の狂気を圧倒的な表現力で演じる。

そして紗奈と対立する美和役で、タレント・俳優として活動の場を広げている二瓶有加が出演。2人の男性の間で今後の人生を悩み、揺れ動く繊細な心情を表現する。

また、紗奈の夫・久我徹役はアーティスト・俳優として活動する増子敦貴（GENIC）、美和の夫・武藤眞樹役は、本作がドラマ初出演となる浦野秀太（OWV）が担当。さらに、紗奈から依頼を受けて美和を陥れようとする有村夏美役を木村有希（ゆきぽよ）、紗奈の義理の母・久我絵理子役を松下由樹が演じるなど、豪華なキャスト陣が集結した。

互いを慈しみ合える温かな家族という存在がいかに大切で、その絆がどれほどかけがえのないものかをあらためて問いかける、愛憎渦巻く衝撃のヒューマンサスペンスに要注目だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）