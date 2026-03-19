東京 吉祥寺を中心に活動するスリーピースバンド らんまんが、7thデジタルシングル「流星にひっぱられて」を3月18日にリリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

（関連：【映像あり】らんまん、初のフルアルバムからの先行配信楽曲「流星にひっぱられて」MV）

本作は、今春リリース予定のバンド初となるフルアルバムからの先行配信楽曲。古き良き日本のポップスへの敬愛と共に、革新を続けるらんまんの新しい核を担う楽曲となっている。

10年間の活動の中で、メンバーが愛するポップサウンドを主軸としつつも、自由な発想と感性、そして温かな人間味を強みとしてきた彼らが今回放つ今作は、これからの季節にぴったりな爽快な風を感じるナンバーだ。気持ち良く抜けるファルセットが印象的なボーカルと、性急ながらも繊細で緻密なドラム、寄せては返す波を想起させる流動的なベースが絡み合い、その疾走感に煽られて思わず駆け出したくなるような一曲に。

〈夕闇から逃げきれ！〉と繰り返し鼓舞する歌詞がリスナーの背中を押し、鬱屈とした世界から手を引いて連れ出す。心象風景に優しく触れるような懐かしさを醸し出しつつも、スペーシーな浮遊感が新鮮さを与え、“最低限の音数で、愛するJ-POPを表現する”をコンセプトに活動する彼らが辿り着いた、新境地とも言える楽曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）