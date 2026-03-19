元お笑いコンビ「アジアン」でピン芸人の馬場園梓が披露した、楽屋での集合写真が注目されている。

１９日までにインスタグラムで「３/１１〜３/１５新宿シアタートップス にて開催されました 熟年団 第二弾『いやですわ』の公演」のオフショットをいくつかの投稿に分けてアップした馬場園。この公演は小川菜摘が座長を務めている。「我らが浜田雅功さんご場！！！！！感激！！！！めちゃくちゃ緊張しましたが、気が引き締まりました！！！！本当に嬉（うれ）しかったです」とつづり、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功らが写った集合写真を公開した。

「他にも、菜摘さんが座長だからこそお会いできたすごい方々がたくさん！！！！榊原郁恵さん、ＳＯＰＨＩＡの松岡 充さん、マギーさん、小手伸也さん、マギーさんは９９．９でお世話になりました お会いできなかったですが、大場久美子さんも来てくださいました！！皆様お忙しい中、誠に誠にありがとうございました！！」と続けた。

この投稿にファンからは「ほんとに素晴らしいメンバーですね 最高」「やば〜ぃぃぃぃぃご縁有り難すぎますね」「すげ〜！！」「見ているだけで幸せな気持ちになりました！」といった声があがっている。