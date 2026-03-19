◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

今季初戦を迎える菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は開幕前日の１９日、インコース９ホールをラウンド。「毎年開幕はすごく緊張する。（自身の）開幕でまだ予選を通ったことがないので、ちょっと怪しいけど、調子的には悪くないので、楽しめたら」と意気込みを語った。

菅沼は不安障害の一つである「広場恐怖症」を抱えており飛行機と新幹線は利用できないため、開幕戦の沖縄、２戦目の台湾は欠場した。「みんな２試合終わっているし、すごく遅れている感覚がある。沖縄も台湾も行きたいなっていう思いはあるけど仕方ない。自分だけ２週間多く調整できたと前向きに考えたい」と語った。

２月に「君の救世主になりたくて！」でＣＤデビューを果たした。売り上げは好調。「思ったよりも売れて、プロデューサーの方にも『思ったより売れました』って言ってもらいました」と笑顔を見せた。オフの間に取り組んだトレーニングが実り、筋力が向上。クラブを一新し、新シーズンに入る。「複数回優勝が目標。常に上位に顔を出せるようにしたい」と抱負を掲げた。