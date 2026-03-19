スタバ×ビームス×トミカ第2弾 ミニカー＆親子リンクコーデ可能なアパレルが登場
スターバックスとビームスによるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」から、「EXTRA Collection」第2弾が登場する。日本を代表するミニカーブランド「トミカ」との別注アイテム全9型をそろえ、27日から販売開始となる。親子で楽しめるリンクコーデ対応のアパレルや雑貨を展開する点が特徴だ。
【画像】かっこいい！スタバとコラボしたミニカーほかコラボ商品全部見せ
同プロジェクトは、コーヒーとファッションのカルチャーを融合させた取り組みとして2025年9月にスタート。今回のコレクションでは、ビームスの物流で実際に使用される「三菱ふそうキャンター」をベースにしたオリジナルトラックが主役となる。車体をグリーンで彩り、スターバックスのサイレンロゴや「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴを配した特別仕様のミニカーが用意される。
ラインアップには、トミカのミニカー（税込1320円）をはじめ、トラックをモチーフにしたTシャツやキャップ、トートバッグなどが並ぶ。TシャツはユニセックスのS〜XLに加え、キッズサイズ（100・110・120）も展開。大人と同素材を使用し、フロントやバックにトラックのグラフィックを大胆にあしらうなど、遊び心あるデザインに仕上げた。キャップやトートバッグも同様にトミカの世界観を落とし込み、日常使いしやすい仕様となっている。
親子でのリンクコーディネートを意識した点も大きな特徴で、キッズ用アイテムを充実させた。カジュアルなスタイリングの中に、トミカならではのポップさとスターバックス、ビームス双方のブランド性を融合させている。
販売は、スターバックス公式オンラインストアのほか、ビームス ライフ 横浜、スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿ポップアップストア、ビームス 京都で実施。ポップアップストアは6月中旬まで、京都店舗は4月26日までの期間限定となる。オンラインストアでは発売初日のみ各商品1点までの購入制限が設けられるなど、注目度の高さがうかがえる。
コーヒーのある日常をファッションとして楽しむというコンセプトのもと展開される同プロジェクト。トミカとのコラボレーションにより、世代を超えて楽しめる新たなライフスタイル提案として注目を集めそうだ。
【画像】かっこいい！スタバとコラボしたミニカーほかコラボ商品全部見せ
同プロジェクトは、コーヒーとファッションのカルチャーを融合させた取り組みとして2025年9月にスタート。今回のコレクションでは、ビームスの物流で実際に使用される「三菱ふそうキャンター」をベースにしたオリジナルトラックが主役となる。車体をグリーンで彩り、スターバックスのサイレンロゴや「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴを配した特別仕様のミニカーが用意される。
親子でのリンクコーディネートを意識した点も大きな特徴で、キッズ用アイテムを充実させた。カジュアルなスタイリングの中に、トミカならではのポップさとスターバックス、ビームス双方のブランド性を融合させている。
販売は、スターバックス公式オンラインストアのほか、ビームス ライフ 横浜、スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿ポップアップストア、ビームス 京都で実施。ポップアップストアは6月中旬まで、京都店舗は4月26日までの期間限定となる。オンラインストアでは発売初日のみ各商品1点までの購入制限が設けられるなど、注目度の高さがうかがえる。
コーヒーのある日常をファッションとして楽しむというコンセプトのもと展開される同プロジェクト。トミカとのコラボレーションにより、世代を超えて楽しめる新たなライフスタイル提案として注目を集めそうだ。