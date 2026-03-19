女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催される。ツアー通算3勝の菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）は練習ラウンドを行い最終調整した。

ツアーは2週前に開幕しているが、広場恐怖症を抱え公共交通機関での移動ができない菅沼はダイキン・オーキッド・レディース（沖縄）、台湾ホンハイ・レディース（台湾）を欠場しており今大会が今季初出場となる。

「毎年開幕はすごく緊張するし（22年以降）まだ1回も予選を通ったことがないので、ちょっと怪しいんですけど、調子的には悪くないので、楽しめたらなと思います」と意気込みを話した。

「去年は（シーズン中に）5キロくらいやせて、下に重心がなくて浮ついちゃう感じがした」という反省からオフは下半身を強化。トレーニングの効果で体重が5キロ増えた。

「クラブもほぼ全部変えた。安定感につながればいい」とギアも一新。試合に出場できなかった直近2週間は埼玉県内などでラウンドをこなし実戦感覚も磨いてきた。

昨年大会は初日に77を叩いて決勝ラウンド進出を逃しておりコースに関しては「めっちゃむずい。17番とか（地面が）硬くて誰もグリーンに乗らないんじゃないかと思うくらい」と警戒しながらも「アプローチが得意な分、ちょっと楽しみ」とも話した。

アイドルとの二刀流で活動する菅沼。2月18日にはデビューシングル「君の救世主になりたくて！」（徳間ジャパン）をリリースしたが、発売日のオリコンのデイリーチャートでは15位にランクイン。「思ったよりもすごく売れて、プロデューサーの方に“思ったよりも売れました”と言われました」と笑顔を見せた。

今週からは本業のゴルフでファンを魅了する。菅沼は「今季は複数回優勝が目標だけど、常に上位で戦えるようにしたい」と力を込めた。