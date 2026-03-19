イランのアラグチ外相。首都テヘランで定例記者会見に出席したときの写真＝16日/Shadati/Xinhua/Getty Images

（CNN）イランのアラグチ外相は18日放送のインタビューで、近隣国の都市部への攻撃について、米国は部隊を軍の基地からこうした都市のホテルへ移しており、「我々の責任ではない」との認識を示した。

アラグチ氏は中東の衛星放送局アルジャジーラとのインタビューで、「我々は敵の公式の基地に対応を限定しているわけではない。米軍が集結している場所、米軍の施設がある場所ではどこでも米軍が標的となった」と説明した。

「都市部に近い場所も一部にあるかもしれないが、これは我々の責任ではなく、米国に責任がある」とも述べ、「米国は部隊を軍の基地から都市のホテルへ移した。この状況を招いたのは総じて、米国の行動だ」との認識を示した。

イランのアリ・バフレイニ駐ジュネーブ代表部大使は以前、イランは「軍事基地のみを攻撃目標としており」、湾岸アラブ諸国の民間施設は狙っていないと説明していた。

アラグチ氏はさらに、イランが求めているのは米国やイスラエルとの停戦ではなく、「すべての前線」での戦争の完全な「終結」だと言い添えた。

平時には世界の石油の約5分の1が通過するホルムズ海峡の封鎖については、戦争終結後、海峡の通航に関する新たな取り決めを結ぶべきだと指摘した。

「我々はホルムズ海峡に関する新たな協定や、戦争終結後の船舶の通航方法を設計する必要がある。明確な規則の下、この海峡における平和的な航行を恒久維持できるようにするためだ」としている。

アラグチ氏はまた、国家安全保障最高評議会のトップ、ラリジャニ事務局長が殺害された影響を重大視しない考えを表明。イランには「強固な政治体制」があり、「一個人の存否が体制に影響を与えることはない」との見方を示した。