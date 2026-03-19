１９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．４３ポイント（１．６６％）安の２５５９２．９９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１５．４６ポイント（１．３１％）安の８７２０．０４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１５３５億２８００万香港ドルに拡大している（１８日前場は１０８９億８１００万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。米国・イスラエルとイランの戦争で原油相場が高止まりしているほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派（引き締めに積極的）スタンスが懸念材料だ。中東情勢を巡っては、イスラエルとイランがエネルギー施設などを標的に攻撃を応酬。情勢が緊迫化する中、日本時間１９日早朝の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物は一時、１００米ドル（１バレル）を再び突破している。

一方、ＦＲＢが１８日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では予想通り政策金利が据え置かれた。その後の会見でパウエルＦＲＢ議長は、「中東情勢が米経済に与える影響は不透明」としたうえで、インフレ圧力が続けば「利下げは行われない」と明言。１８日の米債券市場では長期金利の指標となる米１０年債利回りが上昇に転じた（債券価格は３日ぶりに反落）。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が８．１％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が６．０％安、インターネットサービス中国大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が５．９％安と下げが目立った。テンセントが昨日引け後に報告した通期決算は予想を上回り、配当の増額方針も明らかにしたが、これを好感する買いはみられていない。

セクター別では、産金・非鉄が安い。紫金鉱業や中国宏橋のほか、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が９．１％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が８．７％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が６．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．４％ずつ下落した。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体の銘柄も急落。ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１１．８％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が８．３％安、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が３．６％安、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．４％安、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が６．８％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．５％安と値を下げた。

エアラインやツアー会社など旅行セクターもさえない。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が４．７％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が４．２％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．８％安、携程集団（９９６１／ＨＫ）が２．７％安、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．３％安で引けた。

半面、石炭・石油セクターはしっかり。中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．４％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が２．３％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が１．３％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．４％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．１％ずつ上昇した。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９５％安の４０２４．２３ポイントで前場の取引を終了した。産金・非鉄が安い。不動産、自動車、保険、インフラ関連、ハイテク、医薬、消費関連、運輸なども売られた。半面、エネルギーは高い。公益、銀行も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）