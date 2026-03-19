プロ野球・西武は19日、「西武ライオンズ海外戦略」の一環として獲得したスロベニアとウガンダ出身の育成選手を、ルートインBCリーグ・信濃グランセローズへ派遣することを発表しました。

この海外戦略とは、外国人選手の獲得における戦力強化や、これまでの育成ノウハウを生かした将来NPBで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的としたもの。 今回の派遣は、選手のレベルに合った環境で多くの試合に出場することで、実戦を通じた成長を促すことが狙いとされています。さらに、ルートインBCリーグをはじめ独立リーグ球団との連携を深めつつ、将来的に野球界全体の発展に寄与することも目的と明かされました。

この派遣には、国際アソシエイトのポジションに就く米村ダニエルさんも同時に派遣。選手の野球面および日常生活のサポートに加え、西武球団のチーム関係者への状況報告など、選手の成長を総合的に支援するとのことです。

派遣されるのは、NPB初のスロベニア共和国出身選手であるカルロス・トーバー選手と、NPB初のウガンダ共和国出身選手であるチャッゼ・フレッド投手とイサビレ・ムサ・アゼッド投手。派遣期間は3月22日から同リーグのシーズン終了までと予定されています。

球団本部長である広池浩司さんは、今回派遣する3選手について入団後のここまでの成長について言及。あわせて「ただ、体力面や技術面を含めてまだこれから成長していく段階にあります。実戦のなかで自分たちの持ち味をどう発揮すれば活躍できるのかを学びながら、少しずつ力を伸ばしていってほしいと思っています」と語りました。続けて「信濃グランセローズへの派遣では、試合経験を積むことに加え、日本の野球の文化や練習への取り組み方、チームとして戦う姿勢なども含めて多くのことを吸収してほしいと考えています。こうした経験が将来ライオンズの戦力として活躍するための土台になることを期待しています」と思いを寄せています。