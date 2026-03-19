ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人が１８日、Ｘを更新。この日、ドリカムの新アルバムが発売されたが、ある人物からの反応をリポストし、「この上なく嬉しい」と喜んだ。

中村は、新アルバム発売前日にＸのアカウントが凍結されてしまうというアクシデントに見舞われたが、無事に復旧。アルバムをゲットした多くのファンが中村に感想を寄せていた。

その中の１人が西川隆宏氏。元ドリカムのキーボード担当で０２年に脱退しているが、今回のアルバムについて「昨日フラゲ出来てヘビロテしてます。言いたいけど言えない、、、愛は続きますね。１９枚目オリジナルアルバム発売 本当におめでとう御座います」と祝福メッセージをＸで投稿していた。

中村はこの西川氏の投稿をリポストし「あなたに祝ってもらえるのがこの上なく嬉しい」と投稿。ファンからも「なかま！もう復帰したらいいのに」「まーちゃんとにーひゃがほほ笑ましいコメントをし合っているのを見るのがこの上なく嬉しい」「お二人のやり取りがこの上なく嬉しくて泣けちゃう」「尊い」「いつまでも仲間」などの声が寄せられていた。