MBSは19日に公式サイトを更新。2月13日に伝えたニュースについて、事実誤認があったとして謝罪し、訂正した。「参政党のイベント会場近くで抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた」というニュースで、抗議活動をしていた団体を「しばき隊」と報じたが、そのような事実はなかったとした。

MBSは「先月13日にお伝えした『参政党のイベント会場近くで抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた』というニュースで、訂正とお詫びです」とし、経緯を説明。

MBSによると、「被害届を出した男性はMBSの取材に対し、去年7月、大阪市内で行われた参政党のイベント会場の近くを党のイメージカラーと同じ「橙色」の柄の帽子をかぶって歩いていたところ、参政党への抗議活動を行っていた男性たちから支持者だと間違われて押し倒されるなどの暴行を受け、肋骨２本を折る重傷を負ったとしています」とし、「MBSはこのニュースを、「参政党の支持者と間違われた男性が『しばき隊』を名乗る男性たちから暴行を受け重傷を負いました」と報じました。これに対し、抗議活動をしていた男性側から現場で「『しばき隊』と名乗っていない、『しばき隊』というグループは存在しておらず、名乗るはずがない」と抗議を受けました」と明かした。

続けて「MBSでは、被害届を出した男性の認識や、抗議活動をしていた男性たちの1人が報道時にSNS上で「ニューしばき隊」と称していたことなどを確認したこと、また、捜査関係者への取材に基づいて「『しばき隊』を名乗る男性たち」と表現しました。しかし、抗議活動をしていた男性たちは現場で「しばき隊」と名乗っておらず、男性たちが現場で「しばき隊」と名乗ったと受け取れる誤った表現でした」と認め、「お詫びして訂正いたします」と謝罪した。