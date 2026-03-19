【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは優しい食べ物や日常の薬
日常生活や体調を整える場面で耳にする言葉の「響き」を頼りに、頭のリフレッシュを楽しんでみませんか？
今回は、おなかに優しい定番のメニューから、生活に欠かせない薬の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
お□□
□□みどめ
あ□□
ヒント：虫刺されなどで皮膚がムズムズする感覚を抑えるための薬を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
おかゆ（お粥）
かゆみどめ（かゆみ止め）
あかゆ（赤湯）
身体を芯から温める「お粥（おかゆ）」、肌のトラブルを助ける「かゆみ止め（かゆみどめ）」、そして山形の名湯「赤湯（あかゆ）」。食事、医療、観光と、生活の様々な場面に登場する言葉たちが、「かゆ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おなかに優しい定番のメニューから、生活に欠かせない薬の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□みどめ
あ□□
ヒント：虫刺されなどで皮膚がムズムズする感覚を抑えるための薬を何と呼ぶ？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：かゆ正解は「かゆ」でした。
▼解説
おかゆ（お粥）
かゆみどめ（かゆみ止め）
あかゆ（赤湯）
身体を芯から温める「お粥（おかゆ）」、肌のトラブルを助ける「かゆみ止め（かゆみどめ）」、そして山形の名湯「赤湯（あかゆ）」。食事、医療、観光と、生活の様々な場面に登場する言葉たちが、「かゆ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)