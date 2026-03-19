YUSIIが、3rdシングル「GNOME」を3月18日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

（関連：【映像あり】YUSII、3rdシングル「GNOME」雪原の中で歌うMV）

本作は、音楽プロデューサーのRyosuke “Dr.R” Sakaiを迎えて制作。静かな夜の空気をまとったメロウなトラックに、繊細なボーカルが重なり、心の距離や揺らぎを淡く描き出す1曲となっている。オルタナティブR&Bを軸にしながら、アーバンポップのエッセンスも感じさせる洗練されたサウンドに仕上がっており、YUSIIの持つやわらかさと内に秘めた芯の強さ、その両方が自然ににじむ楽曲となった。

MVは、雪原の中での歌唱シーンが軸に。楽曲が持つ幻想的なムードとノスタルジックな余韻を映し出した、美しい映像作品となっている。

＜YUSII コメント＞

大切な人の心の奥底に届きそうで届かない、そんな切ない恋を、しっとりとしたサウンドに乗せて歌いました。タイトルは、「白雪姫を起こせずにいる小人」に、この楽曲の主人公を重ねて、GNOME＝ノームとしました。静かに、けれども、確かな熱を持って揺れ動くこの楽曲の恋心と共に、揺れたり、踊ったりしながら聴いていただけると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）