新派・松竹新喜劇の合同喜劇公演が東京・新橋演舞場で5月9日から上演されることになり、都内で19日、出演者らの記者会見が行われた。

創始138年の新派と劇団創設78年の松竹新喜劇による7年ぶりの共演。松竹新喜劇から「お種と仙太郎」、新派から「明日の幸福」の2本立て上演となる。

「お種−」は齋藤雅文さんが演出し、ゲストの久本雅美がしゅうと・お岩役に挑む。新派の波乃久里子、松竹新喜劇五人衆の藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ら松竹新喜劇の俳優と、新派俳優による劇団の枠を超えた顔合わせが舞台を盛り上げる。

ホームドラマの金字塔といえる新派の名作「明日−」は、今年9月に100歳になる“ホームドラマの名手”石井ふく子さんが演出。熟年世代の夫婦を新派の水谷八重子と松竹新喜劇の渋谷天外が、中年夫婦役はゲストの高島礼子と三田村邦彦が務め、時代を超えて心に響く家族の物語を届ける。

松竹新喜劇について、新派のリーダーとして劇団を率いる水谷は「何のてらいもなくワッと笑わせて、そのくせ役の性根はしっかりとつかんでいる。何年もかかって劇団の味やにおいを継いでいて舞台に合わせている。新派は新喜劇のマネはできない。新派もそうありたい。一生涯、親戚付き合いをしていきたい」と意気込んだ。

水谷とともに新派を支える看板女優の1人である波乃も「新喜劇の方はいつでも新鮮。新人っぽいんです。新派はちょっとすれているかな」と話し、最後は「新派の良さは波乃久里子がいるところでしょう」と会見を盛り上げた。