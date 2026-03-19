警視庁は１９日、楽天のアカウントが乗っ取られ、通販サイト「楽天市場」で商品を勝手に注文される被害相談が昨年７月以降、約４００件に上ると明らかにした。

中国に拠点を置く複数のショップが、別の通販サイトに商品を安値で出品し、楽天市場で不正購入した同じ商品を発送して利益を得ているとみている。

発表によると、昨年１１月、川崎市の３０歳代男性は通販サイト「Ｑｏｏ１０（キューテン）」で２４本入りの缶チューハイ２ケース（計７４１４円）を注文した。商品は翌月、男性宅に届いたが、実際は、秋田県の３０歳代女性のアカウントで楽天市場で不正購入されたものだった。

男性が商品を注文した頃には、東京都板橋区の３０歳代女性のアカウントで、楽天市場を通じ、配送先を男性宅とした缶チューハイ２ケース（計９８４０円）の注文があった。楽天側が不正を検知して取引は停止されたが、その後、秋田県の女性のアカウントで注文があり、商品が発送された。何者かが女性２人のアカウントを乗っ取り、他人のクレジットカード情報で注文したとみられる。

板橋区の女性が警視庁に相談して事件が発覚した。キューテンに缶チューハイを出品していたのは、中国・上海に拠点を置くショップだった。「アマゾン」や「Ｔｅｍｕ（テム）」といった通販サイトでも、注文した家電や日用品などが楽天市場経由で配送される事例が確認されている。

同庁はＩＤやパスワードを盗み取る「フィッシング」などで漏えいした個人情報が悪用されているとみて、通販サイトでの購入履歴をこまめにチェックするなどの対策を呼びかけている。