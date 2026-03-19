◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節 町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）

鹿島は町田に３―０で快勝し、６連勝を飾った。初先発となったＭＦ松村優太とＦＷ田川亨介が前半にアシストをマークし、２―０で後半へ。終盤に途中出場のＦＷチャヴリッチがダメ押し点を奪った。

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鬼木達監督は、追加点となる２点目をアシストした田川について「あのスピード、強度を出せる選手は日本の中でなかなかいないのではないか」と信頼を口にした。

途中出場がメインの選手だが、指揮官は「あの３人は誰が先発でもおかしくない」と語り、レオセアラ、鈴木優磨の主軸２トップと田川を横並びで捉えている。

戦術上の理由によりサブの機会が多いが、この日は鈴木が左ＭＦに回り、レオセアラと２トップを形成。２点目の場面ではＭＦ三竿健斗にスルーパスを送り、アシストをマークした。

「あそこでしっかりパスを出して、チームプレーに徹することもできる。もっと（攻撃的な）チャレンジする選手が増えれば、彼のチャンスももっと増える」。唯一無二の個性を持つアタッカーは、鹿島に欠かせない存在となっている。