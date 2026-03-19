ドジャースとファストファッションの最大手「ユニクロ」がパートナーシップ契約を締結したことが１８日（日本時間１９日）、正式発表された。ドジャースの今季開幕戦前日となる２５日（同２６日）に詳細が発表されるという。

ドジャースとユニクロはインスタグラムにそれぞれのロゴと「０３．２５．２６」という文字が浮かび上がる連名投稿を行い「新たなパートナーシップが始まる。詳細は３月２５日に発表されるので、是非フォローしてください」としている。

この契約については１５日（同１６日）に米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じており、同メディアは「大谷翔平の存在が球団のグローバルブランドを変革したこのタイミングで」と“大谷効果”を強調。ユニクロはフィールド（グラウンド）の命名権を持つことになるといい、ドジャースタジアムは開場から６４年の歴史で初めてスポンサーが付くことになるが、名称自体は変わらない。ド軍は球場のネーミングライツを売却しておらず、今回もその方針は変えなかった。球場の名称は変わらずとも、そのグラウンドが「ユニクロ・フィールド ａｔ ドジャースタジアム」のような名称になる可能性が高いとされている。