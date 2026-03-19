内山理名（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/19】女優の内山理名が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカボチャプリンを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「カフェみたい」手作り大人スイーツ

◆内山理名、離乳食作りからの手作りスイーツ披露


内山は「離乳食作りからの大人はカボチャプリン」と報告。「オーブンで蒸し焼き、ラムとバニラオイルで大人スイーツ」とこだわりを明かした。公開された写真には、型から綺麗に取り出された本格的なプリンが写っている。

◆内山理名の本格的な手作りプリンに反響


この投稿に、ファンからは「カフェみたい」「クオリティ高い」「美味しそうで食べたくなった」「味付けが大人」「センス抜群」といった声が寄せられている。

内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）

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