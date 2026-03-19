1児の母・内山理名「離乳食作りからの」手作りスイーツ公開「味付けが大人」「カフェみたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】女優の内山理名が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカボチャプリンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「カフェみたい」手作り大人スイーツ
内山は「離乳食作りからの大人はカボチャプリン」と報告。「オーブンで蒸し焼き、ラムとバニラオイルで大人スイーツ」とこだわりを明かした。公開された写真には、型から綺麗に取り出された本格的なプリンが写っている。
この投稿に、ファンからは「カフェみたい」「クオリティ高い」「美味しそうで食べたくなった」「味付けが大人」「センス抜群」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「カフェみたい」手作り大人スイーツ
◆内山理名、離乳食作りからの手作りスイーツ披露
内山は「離乳食作りからの大人はカボチャプリン」と報告。「オーブンで蒸し焼き、ラムとバニラオイルで大人スイーツ」とこだわりを明かした。公開された写真には、型から綺麗に取り出された本格的なプリンが写っている。
◆内山理名の本格的な手作りプリンに反響
この投稿に、ファンからは「カフェみたい」「クオリティ高い」「美味しそうで食べたくなった」「味付けが大人」「センス抜群」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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