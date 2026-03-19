160.74　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.50　エンベロープ1%上限（10日間）
159.64　現値
158.91　10日移動平均
158.59　一目均衡表・転換線
157.52　21日移動平均
157.32　エンベロープ1%下限（10日間）
156.13　100日移動平均
156.09　一目均衡表・基準線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.40　一目均衡表・雲（下限）
154.31　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.09　200日移動平均

ドル円はボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿っての上昇が続いている。押したところではボリンジャーバンド＋１σや10日線などに支えられやすくなっており、バンドウォークを続けて堅調な推移が続くとみられる。