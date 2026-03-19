テクニカルポイント ドル円 バンドウォークを続けて堅調な推移か
160.74 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.50 エンベロープ1%上限（10日間）
159.64 現値
158.91 10日移動平均
158.59 一目均衡表・転換線
157.52 21日移動平均
157.32 エンベロープ1%下限（10日間）
156.13 100日移動平均
156.09 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
154.31 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.09 200日移動平均
ドル円はボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿っての上昇が続いている。押したところではボリンジャーバンド＋１σや10日線などに支えられやすくなっており、バンドウォークを続けて堅調な推移が続くとみられる。
160.50 エンベロープ1%上限（10日間）
159.64 現値
158.91 10日移動平均
158.59 一目均衡表・転換線
157.52 21日移動平均
157.32 エンベロープ1%下限（10日間）
156.13 100日移動平均
156.09 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
154.31 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.09 200日移動平均
ドル円はボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿っての上昇が続いている。押したところではボリンジャーバンド＋１σや10日線などに支えられやすくなっており、バンドウォークを続けて堅調な推移が続くとみられる。