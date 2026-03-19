歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が17日、ブログを更新。長女・麗禾（14）と長男・勸玄（12）の成長ぶりを明かし、反響を呼んでいる。

【映像】「麻央さんにそっくり」と話題 成長した麗禾と勸玄

SNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子など、子どもたちについて発信してきた團十郎。2月3日に更新したInstagramでは、節分イベントに親子で参加したことを報告し、和服を着た麗禾と勸玄の写真を投稿。「美男美女すぎる 立派になられましたね」「お二人とも麻央さんにそっくり」「カンカン いつの間にお姉ちゃまとの背丈の差が…」など、成長した2人に多くの反響が寄せられていた。

3月10日にはブログを更新し、静岡での公演を終え帰宅中の様子を報告。「子どもたちが好きすぎるらしい わたし。そして きょうついに麗禾の身長を勸玄がこえました！」と勸玄の成長に感慨深い様子を見せていた。

長女・麗禾と長男・勸玄の身長に驚き

そして3月17日のブログでは、子どもたちの近況を報告。楽屋で2人の身長を比べたところ、「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した。すご、2人とも伸び盛り」と、再び麗禾が勸玄を上回ったことを明かした。

この投稿には「麻央さんもお二人のご成長を喜んでいらっしゃるでしょうね」「横顔とくに、双子にしか見えない」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）