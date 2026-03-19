レイカーズがロケッツとの接戦を制して7連勝…ドンチッチとレブロンが躍動、八村塁も第4Q終盤の逆転劇を演出

3月19日（現地時間18日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。

6連勝と好調のレイカーズは17日（同16日）の試合に続き、ウェスタン・カンファレンス4位につけるロケッツとの直接対決。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発を務めた。

第1クォーターからドンチッチとレブロンがオフェンスをけん引。八村、ルーク・ケナードも3ポイントシュートで加勢し、35－26と9点のリードを奪った。

第2クォーターは7点リードで迎えた開始2分7秒からジャクソン・ヘイズのフリースロー、ジェイク・ラレイビアの3ポイント、レブロンのダンクで点差を拡大。前半終了時点で8本のフィールドゴールをすべて成功させたレブロン、18得点6リバウンド6アシストの活躍を見せたドンチッチの2人を中心に試合を進め、67－55でハーフタイムに突入した。

第3クォーターは5点リードで迎えた開始4分16秒から0－8のランで試合をひっくり返されると、その後は追いかける展開。残り4分17秒にレブロンの“3点プレー”で同点に追いついたものの、89－92と3点差で終了した。

リーブスの長距離砲で始まった第4クォーターは一進一退の展開。2点ビハインドで迎えた試合終了残り3分54秒に八村が逆転の3ポイントを沈めると、ドンチッチも続き、4点のリードを奪った。八村は同2分36秒にアリウープから加点。直後に八村との交代で入ったレブロンも叩き込むと、2連続でダンクを演出したドンチッチが9点差に広げる3ポイントを突き刺した。

レイカーズが最終スコア124－116で7連勝。ドンチッチが40得点9リバウンド10アシスト、レブロンが30得点5リバウンド、エイトンが16得点3ブロック、リーブスが14得点8アシストを挙げたほか、八村は20分35秒と限られたプレータイムながら2本の3ポイントを含む8得点に3リバウンド1ブロックを記録した。

なお、レイカーズは20日（同19日）、敵地でマイアミ・ヒートと対戦する。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 116－124 ロサンゼルス・レイカーズ



HOU｜26｜29｜37｜24｜＝116



LAL｜35｜32｜22｜35｜＝124



LEBRON WITH A SET OF SPECTACULAR SLAMS IN THE FIRST HALF!

18 PTS (8-8 FGM)

A FLAWLESS HALF FROM THE FIELD IN HIS 23rd SEASON 👑 pic.twitter.com/tpiBUqUCPX

- NBA (@NBA) March 19, 2026

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