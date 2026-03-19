こっちのけんとが手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレで放送中の番組『おとうさんといっしょ』の新楽曲として起用。3月23日より番組内でオンエアされる。

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同番組は、蒸気機関車D103が自慢の“レオレオ駅”を舞台に、個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで活躍する教育エンターテインメント番組だ。親子遊びや体操、お話、アニメーションなど、親子で楽しめるコーナーが盛りだくさんで、未就学児を対象に多くの家族に親しまれている。

今回書き下ろされた楽曲「あるけまっすぐパレード」は、“マルかバツか”にとらわれず、思いつきのまま気になる方向へ進んでいくことの楽しさをテーマにした一曲。「何百回の大正解より1回の失敗もいいものだ」「こわがらなくていい」といったメッセージが込められ、子どもたちが自分らしく一歩を踏み出すことを応援する前向きな楽曲となっている。また、思わず体を動かしたくなる軽快なリズムと、みんなで歌いたくなるキャッチーなフレーズも印象的な楽曲だ。

さらに、こっちのけんとは第1子の誕生を発表。楽曲制作当時、すでに第1子を授かっていたことから、新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて同楽曲を書き下ろした。子どもたちの成長を応援する番組の世界観と、父親としての想いが重なった楽曲となっている。

＜こっちのけんと コメント＞

どうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）