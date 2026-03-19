波のようが、新曲「湖」を3月18日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

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同楽曲は、4月15日にリリースされるニューアルバム『模様』からの先行シングル。2019年からアメリカ ニューヨークに在住しているちあき（Vo）が、ニューヨーク アップステートの湖のほとりにテント泊をして作られた。湖の景色は幼少期を共にした祖母の死の後に見た夢のようであったことから、初めての死別の経験と向き合った楽曲に。エスニック感のあるアレンジに、フレットレスベースやフェイザーをかけたエレクトリックピアノ、アナログシンセサイザーなどのケミカルさを加えた浮遊感のあるサウンドに仕上がっている。

MVは、水中と水辺のシーンをニューヨークとロサンゼルスで映画監督の藤村明代が撮影し、演奏シーンを写真家の星野佑奈が鎌倉にて撮影。演出と編集はちあきが行った。夢や心象を表現した水中のシーンに穏やかに盛り上がる波のようの演奏が合わさる、幻想的な映像作品になっている。

波のよう (Naminoyo) - 湖 / Still in a Dream (Official Music Video)

またアルバム『模様』は、作曲を担当するちあきが5年間の海外生活で得た感覚を柔らかく昇華させた楽曲を、メンバーがこれまで練り上げてきたアイデアをもとにアレンジした全10曲のアルバムとなっている。

さらに、ちあきとカタヤマミチヒロ（Key）を中心に制作したEP『海』から、ギタリスト 八谷継人、丸の内慎太郎、パーカッショニスト 石井萌々子を正式メンバーに迎え、以前にも増して豊かな音像へと進化。カバーアートはイラストレーターのこみひかるこ、アーティスト写真は星野が手がけた。

全10曲の制作は、ニューヨーク在住のちあきと東京のメンバーをオンラインで結びながら進められた。東京では八谷のスタジオ HotchPotch Studioを拠点にレコーディングを重ね、帰国のタイミングで対面制作。2025年11月に録音を完了した。マスタリングは、Sterling Soundでチーフエンジニアを務めたAdrian Morgan（Timeless Mastering）が担当。穏やかに揺れ伸びる波のようの楽曲に、アップステートの木々の空気が重なり、温かくも清々しいサウンドが完成した。

さらに、5月16日に下北沢ハーフムーンホールにて開催されるリリースパーティより、CDの販売を行う予定。チケットは現在予約受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）