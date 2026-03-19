[J-VILLAGE CUP U-18]GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)が無失点でU-18日本代表の優勝に貢献。「もっと成長をスピードアップ」させてトップ昇格、U-20W杯へ
[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]
3月16日、「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)は決勝戦を迎え、U-18日本代表はU-17日本高校選抜と対戦。2-0の勝利で大会を制した。
GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18/2年)はこの試合でゲーム主将として先発フル出場。完封勝利での大会制覇に貢献してみせた。
エジケにとっては昨年のAFC U17アジアカップ以来の代表と久々の招集であり、初めて一緒にプレーする選手もいる環境だったが、特に違和感はなかったようだ。
「久しぶりに会えた選手だけじゃなくて新しい選手もいたんですけど、やっぱりみんな能力が高い。明るくコミュニケーションもできていたというか、今まで携わった代表の中でも特にコミュニケーションが多いチームだったと思います。試合でも本当にすぐ馴染んだし、良いチームだったと思います」
全体的にU-18日本代表が優勢の流れで進んだ試合だったが、前半41分にはU-17高校選抜のFW山下紫凰(大分鶴崎高/2年)に決定的なシュートを打たれるピンチもあった。ただこの場面も、エジケがしっかりボールに飛び付いてセーブ。ゴールを許さなかった。
実は「オフ明けだったので、正直に言うと調子があまり上がっていなかった。難しいところがあった」という状態だったと言うが、動きの悪さを試合の中で感じさせる場面は余りなく、むしろ「声だったり、いまの自分にできるプレーというのを意識した」という部分も目立つことになった。
もっとも本人は「キックとか自分の良さをもっと出せないといけなかった」と反省の弁を繰り返す。特に大会の1試合については「もっと足をグラウンドに慣れさせなくちゃいけなかったし、大会の1試合目で終わっちゃうことだってある。そこは事前の練習からもっとこだわって、アップのところももっと質高くやらないといけない」と猛省。この第4戦はその試合からの反省もフィードバックしていたようだ。
昨年のU-17ワールドカップメンバーには入れなかったが、「本当にみんなが素晴らしいサッカーをしていたし、本当に良い結果も出た(ベスト8)」と仲間たちの戦いぶりを絶賛。その上でこうも語った。
「もちろんメンバーに入りたいという気持ちはあったし、悔しさもあったんですけど、この反骨心というか、その気持ちを次のU-20ワールドカップへ向けていきたいと思っています」
「海外の強い選手たちと戦うのは好きなんですよ。だからまた代表に入っていきたいです」と言いつつ、そのためにまだ足りない部分があることも自覚している。
「やっぱり調子の上がり下がりがあるのが良くないですし、ミスも減らさないといけない。本当に周りから見ていて『安定していて頼れるGKだな』と思ってもらえるようにならないといけない」
そのために特にこだわっているのは準備の部分の質。「細かい準備がちゃんとできていれば、それが大きなセーブにもつながる。基礎技術だったり、最初のころに立ち返ってしっかりやっていこうとしています」と言う。
目指すはもちろん鳥栖のトップチームでの活躍とU-20ワールドカップのメンバー入り。「少しずつですけど、もっと成長をスピードアップして頑張っていきます」と、さらなる成長を誓った。
(取材・文 川端暁彦)
3月16日、「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)は決勝戦を迎え、U-18日本代表はU-17日本高校選抜と対戦。2-0の勝利で大会を制した。
GKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18/2年)はこの試合でゲーム主将として先発フル出場。完封勝利での大会制覇に貢献してみせた。
「久しぶりに会えた選手だけじゃなくて新しい選手もいたんですけど、やっぱりみんな能力が高い。明るくコミュニケーションもできていたというか、今まで携わった代表の中でも特にコミュニケーションが多いチームだったと思います。試合でも本当にすぐ馴染んだし、良いチームだったと思います」
全体的にU-18日本代表が優勢の流れで進んだ試合だったが、前半41分にはU-17高校選抜のFW山下紫凰(大分鶴崎高/2年)に決定的なシュートを打たれるピンチもあった。ただこの場面も、エジケがしっかりボールに飛び付いてセーブ。ゴールを許さなかった。
実は「オフ明けだったので、正直に言うと調子があまり上がっていなかった。難しいところがあった」という状態だったと言うが、動きの悪さを試合の中で感じさせる場面は余りなく、むしろ「声だったり、いまの自分にできるプレーというのを意識した」という部分も目立つことになった。
もっとも本人は「キックとか自分の良さをもっと出せないといけなかった」と反省の弁を繰り返す。特に大会の1試合については「もっと足をグラウンドに慣れさせなくちゃいけなかったし、大会の1試合目で終わっちゃうことだってある。そこは事前の練習からもっとこだわって、アップのところももっと質高くやらないといけない」と猛省。この第4戦はその試合からの反省もフィードバックしていたようだ。
昨年のU-17ワールドカップメンバーには入れなかったが、「本当にみんなが素晴らしいサッカーをしていたし、本当に良い結果も出た(ベスト8)」と仲間たちの戦いぶりを絶賛。その上でこうも語った。
「もちろんメンバーに入りたいという気持ちはあったし、悔しさもあったんですけど、この反骨心というか、その気持ちを次のU-20ワールドカップへ向けていきたいと思っています」
「海外の強い選手たちと戦うのは好きなんですよ。だからまた代表に入っていきたいです」と言いつつ、そのためにまだ足りない部分があることも自覚している。
「やっぱり調子の上がり下がりがあるのが良くないですし、ミスも減らさないといけない。本当に周りから見ていて『安定していて頼れるGKだな』と思ってもらえるようにならないといけない」
そのために特にこだわっているのは準備の部分の質。「細かい準備がちゃんとできていれば、それが大きなセーブにもつながる。基礎技術だったり、最初のころに立ち返ってしっかりやっていこうとしています」と言う。
目指すはもちろん鳥栖のトップチームでの活躍とU-20ワールドカップのメンバー入り。「少しずつですけど、もっと成長をスピードアップして頑張っていきます」と、さらなる成長を誓った。
(取材・文 川端暁彦)