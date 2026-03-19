サラーがアフリカ人史上初の快挙! 同僚や指揮官が絶賛「彼はレジェンド」「PKを失敗しても…」
リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーが18日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦のガラタサライ戦(○4-0、2戦合計4-1)で、大会通算50ゴール目を記録した。
リバプールは10日に敵地で行われた第1戦で0-1と敗北。逆転を目指し、本拠地アンフィールドでの第2戦に臨んだ。
サラーは1-0(2戦合計1-1)の前半アディショナルタイムにPKを失敗したが、後半6分にFWウーゴ・エキティケの勝ち越し点をアシスト。3-0(2戦合計3-1)で迎えた後半17分には左足で巻いたシュートを突き刺し、アフリカ人として欧州CL初の50得点を達成した。
UEFA公式サイトによると、エキティケは試合後に「彼はレジェンドだ」とサラーをリスペクト。「彼は苦しいシーズンを送っていると言う人も時々いるが、長年彼を見てきた僕たちのような選手にとって、彼は重要な存在だ。彼は多くのチャンスがあったにもかかわらず、僕に素晴らしいパスを出してゴールを決めさせてくれた。本当に彼のことを嬉しく思うし、それに値する選手だ。僕たちはこれからも毎試合、彼のようにプレーしなければならない」と語った。
また、アルネ・スロット監督も「(あのゴールは)前半終了間際にPKを止められた後でも、彼のすごさをよく物語っている。彼はウーゴ(・エキティケ)にアシストし、その後に彼らしいゴールを決めた。メンタルの強さがよく分かる」と称賛。後半29分の途中交代については「彼は違和感を感じたと言っていた。様子を見たいと思う」と説明している。
リバプールは4シーズンぶりのベスト8進出。指揮官は「試合開始から終了まで、私が望んでいた通りの試合展開だった。選手たちも、ファンも望んでいた通りの試合だった。我々にとってはほぼ完璧な試合だったし、ファンにとっても間違いなくそうだっただろう」と満足感を示した。
リバプールは10日に敵地で行われた第1戦で0-1と敗北。逆転を目指し、本拠地アンフィールドでの第2戦に臨んだ。
サラーは1-0(2戦合計1-1)の前半アディショナルタイムにPKを失敗したが、後半6分にFWウーゴ・エキティケの勝ち越し点をアシスト。3-0(2戦合計3-1)で迎えた後半17分には左足で巻いたシュートを突き刺し、アフリカ人として欧州CL初の50得点を達成した。
また、アルネ・スロット監督も「(あのゴールは)前半終了間際にPKを止められた後でも、彼のすごさをよく物語っている。彼はウーゴ(・エキティケ)にアシストし、その後に彼らしいゴールを決めた。メンタルの強さがよく分かる」と称賛。後半29分の途中交代については「彼は違和感を感じたと言っていた。様子を見たいと思う」と説明している。
リバプールは4シーズンぶりのベスト8進出。指揮官は「試合開始から終了まで、私が望んでいた通りの試合展開だった。選手たちも、ファンも望んでいた通りの試合だった。我々にとってはほぼ完璧な試合だったし、ファンにとっても間違いなくそうだっただろう」と満足感を示した。